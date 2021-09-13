سان مارينو: نرفض تسييس لقاحات كورونا

2021/09/13 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير خارجية سان مارينيو، لوكا بيكاري، اليوم الاثنين، إن بلاده تقف ضد استخدام لقاحات كورونا كأداة سياسية، حيث أنه من مصلحة الجميع ضمان توفر اللقاحات لكل مواطن.وقال بيكاري في […]

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