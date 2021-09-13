وزير التربية يتحدث عن الية الدوام خلال العام الدراسي المقبل

2021/09/13 | 19:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثناء استقباله في مقر الوزارة

وزير التربية يشيد بدور النائب الأول لرئيس مجلس النواب في دعم العملية التعليمية ويناقش معه اخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد

استقبل وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي، اليوم (الأثنين 13 أيلول 2021)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاستاذ حسن الكعبي بحضور الوكيل الفني للوزارة الاستاذ حسين صبري .

وقال الدليمي للضيف الزائر : ان العمل التربوي والتعليمي على حدٍ سواء يحتاج الى قرار سياسي قوي ودعم حكومي كبير لمواجهة التحديات والصعاب التي تواجه حركة تقدمهما من اجل مواكبة الأنظمة العالمية بهذا المجال، مؤكداً اننا ماضون في خطتنا بالاشتراك دولياً لخوض اختبارات الاتجاهات الدولية ، التي ستكشف عن موقع العراق التعليمي في الخارطة الدولية .

وأضاف ان وزارة التربية أسست الى مرحلة من العمل المهني يسودها الاحترام والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر، وصولاً الى مرحلة مثالية ذات ابعاد تربوية منشودة، حيث سيتم اشراك المديريات كافة في وضع الرؤية النهائية عن طبيعة العام الدراسي القادم واعداد خطة سريعة وفاعلة لذلك .

وتابع السيد الوزير ، نحن حريصون جداً على الدوام الحضوري في العام القادم لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبنائنا الطلبة ونأمل الى الوصول لنسبة %80 منهُ .

كما بين الاستاذ حسن كريم الكعبي خلال حديثه ان زياراتنا اليوم تهدف الى تقديم الدعم الكبير لعمل وزارة التربية ، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها جراء جائحة كورونا ، وقد بادر الكعبي بتقديم الدعم لانطلاق العام الدراسي الجديد تمثلت بتحمله تكاليف شراء "الكمامات" لتلاميذ المراحل الأولية ، تشجيعاً منه للدوام الحضوري وتطبيق وسائل الوقاية من الوباء .

وفي ختام الزيارة أشاد الكعبي بشجاعة الكادر المتقدم لوزارة التربية على اصرارهم بإجراء الامتحانات النهائية حضورياً من اجل الحفاظ على رصانة الشهادة العراقية ،معرباً عن شكره وتقديره لوزير التربية على اتاحة هذه الفرصة والاستماع الى المعوقات التي يعانيها الملف التربوي لوضع الحلول المناسبة لها .

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