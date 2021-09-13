العراق.. تصريح لوزير التربية بشأن الدوام الحضوري في العام الدراسي المقبل- عاجل

2021/09/13 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير التربية العراقي، علي حميد، اليوم الاثنين، تصريحا بشأن الدوام الحضوري في العام الدراسي المقبل.

وقال حميد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحن حريصون جداً على الدوام الحضوري في العام الدراسي المقبل".

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