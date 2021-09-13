الزوراء يتعاقد مع مهاجم جديد

2021/09/13 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن نادي الزوراء، اليوم الاثنين، رسميا تعاقده مع مهاجم جديد.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ضم المهاجم منار طه قادما من نادي الحدود".

وأضاف ان "المهاجم الذي رفض التجديد لناديه الحدود بسبب هبوطه لدوري الدرجة واجه رفض إدارة ناديه السابق إعطائه كتاب الاستغناء و أطلق بوقت سابق مناشدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي للضغط على إدارة الحدود من أجل الموافقة على الانتقال لناد ثاني"، مشيرا الى ان "الزوراء هو من ظفر بخدمات منار الذي يعد من المهاجمين البارزين بالدوري العراقي".

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