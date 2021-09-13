عربية تحمل الجنسية الأسترالية تنتحر في الكويت.. ما القصة؟

2021/09/13 | 19:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطن أبلغ غرفة العمليات بأنه شاهد الفتاة توقف سيارتها وتلقي بنفسها في البحر.

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