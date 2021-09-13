2021/09/13 | 19:30 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fu4MRcxKKYE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم الحر الشديد .. استمرار توافد الزوار والفرات تستنفر كوادرها ✌️🏴) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم الحر الشديد .. استمرار توافد الزوار والفرات تستنفر كوادرها ✌️🏴) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).