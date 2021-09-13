مواصفات أول جسر للمشاة على نهر دجلة في بغداد

2021/09/13 | 19:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكدت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نازنين محمد وسو استمرار جهود الوزارة لإنجاز مشروع إنشاء جسر الكريعات الثابت، أول جسر للمشاة على نهر دجلة في بغداد.

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وقال وسو في بيان، 13 أيلول/سبتمبر، إنّ "طول الجسر يبلغ 225 مترًا بعرض 14.5 متر، ويربط منطقتي الكريعات بالكاظمية، ويتكون من خمسة فضاءات بطول 45 مترًا للفضاء الواحد، كما يحتوي على أربع منصات استراحة تبعد عن مسار الجسر بمقدار 20 مترًا".

وأوضحت الوزيرة، أنّ الوزارة "هيأت متطلبات العمل في المشروع لاستمراره ليلاً ونهارًا، من أجل إنجازه بالسرعة الممكنة ووفق المواصفات الفنية المطلوبة، ليكون معلمًا عصريًا جديدًا من معالم العاصمة بغداد".

وبيّنت وسو، أنّ "الجسر يمتاز بدقة تصميمه وموقعه بالنسبة لأهالي المنطقة والزائرين الوافدين إلى مدينة الكاظمية".

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