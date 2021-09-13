صحة المثنى: جهود الحشد الشعبي ساهمت في التقليل من تداعيات كورونا

2021/09/13 | 19:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أشادت دائرة صحة محافظة المثنى، الاثنين، بجهود الحشد الشعبي في مساعدة المحافظة منذ بدء تفشي جائحة كورونا، مؤكدا أن تلك الجهود ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة الدكتور عباس عبد الصاحب، إن “هيئة الحشد الشعبي وقفت معنا منذ الأيام الأولى لتفشي جائحة كورونا بتوفير مختلف أنواع المساعدات […]

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