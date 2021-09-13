كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ كروز مداها 1500 كيلومتر

2021/09/13 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعي كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح إطلاق صواريخ كروز طويلة المدى جديدة وصل مداها لمسافة 1500 كيلومتر، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية في البلاد.وفي تقرير بولا هانكوك من CNN المزيد من التفاصيل.

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