2021/09/13 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمارحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز.وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم حيدر عوفي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه تم تحديد يوم 15 من الشهر الحالي موعداً لإجراء قرعة الدوري الممتاز" دون ذك المزيد من التفاصيل.

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