خبير قانوني يؤكد قانونية منع درجال من الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم

2021/09/13 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، قرار مجلس الدولة منع وزير الشباب والرياضة من الترشيح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم، موافقاً للقانون.

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وقال حرب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، إن "القرار ليس لتعارضه مع مهام مركزه القانوني ولا للتأثير على استقلالية اتحاد كرة القدم فقط كما ورد في قرار مجلس الدولت وانما لان الوزير موظف حكومي يلزم بأحكام المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ والتي حظرت الجمع بين الوظيفة واي عمل آخر خاصة اذا كان العمل خارج الحكومة".

وأضاف أن "اتحاد كرة القدم جهة خارج الحكومة والسلطة التنفيذية فليس لوزير الشباب الجمع بين الوزارة ورئاسة الاتحاد كما ان الاصول الدستورية في العالم تقرر انحصار عمل الوزير بتشكيلات وزارته فقط"، موضحاً انه "حتى وكالته وزارة اخرى في نفس الحكومة تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهذا لم يحصل وبأمكان الوزير الاستقالة والسير في ترشيحه".

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