التجارة: نصف كيلو عدس ومثلها من الحمص بدل حصة السكر

2021/09/13 | 20:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة التجارة، الإثنين، عن بديل حصة السكر في البطاقة التموينية، فيما حددت سبب غياب مادة الرز.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح، إن "كيلو السكر الذي يعتقد بأنه خُفِض من البطاقة استبدل بحصة من البقوليات (نصف كيلو عدس ونصف كيلو حمص مجروش) إضافة إلى معجون الطماطم".

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وأكّد حنون، أنّ "كميات الطحين والرز والزيت لم تشهد أي تغيير"، مشيرًا إلى أنّ "تأخر مادة الرز في الوجبة الأولى من السلة الغذائية يعود إلى إجراءات نقل المادة عبر البحار".

وأضاف حنون، أنّ "الوزارة أطلقت عمليات التجهيز قبل وصول الرز، لأن الوضع كان بحاجة إلى تدخل بسبب ارتفاع أسعار الأسواق المحلية وبالتالي هناك ضغط على الوزارة لإطلاق الكميات الموجودة من الرز".

وتحدث حنون، في جانب آخر، عن "معاناة الوزارة من مشكلة عدم تسلم بعض المواطنين لمفردات البطاقة التموينية المخصصة لهم شهريًا".

وأوضح المسؤول، أنّ "أغلب وكلاء يسجلون فائضًا من مفردات البطاقة التموينية لعدم مراجعة المواطنين وتسلم استحقاقاتهم"، داعيًا إلى "الإبلاغ عبر الجهاز الرقابي للوزارة عن حالات عدم تسلم مفردات البطاقة التموينية لكي يتم التدقيق".

وبيّن حنون، أنّ "الوزارة لا تستطيع مراقبة 56 ألف وكيل خلال 10 أيام وعلى المواطن أن يكون الرقيب على استحقاقه".

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جردة حساب لحكاية البطاقة التموينية

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