عندي إلتزام – مجيد السامرائي



عندي إلتزام – مجيد السامرائي
2021/09/13 | 20:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عندي إلتزام – مجيد السامرائي التنمية البشرية مهنة يتخذها غير السعداء لاسعادنا !  ربما يكون عنوان حوار جديد لم اقرر البدء به ..

وسعيد من لايعرف الناس عن حياته الا الظاهر من جبل الجليد الغاطس ..!  يقول لي – عندي التزام  ..وابقى ملتزما لاأسأله عن نوع الالتزام ؟  يضحك صديق مشترك بيننا – ربما يقصد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندي إلتزام – مجيد السامرائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندي إلتزام – مجيد السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).



واصل القراءة على الزمان


Sponsored Links