2021/09/13 | 20:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عندي إلتزام – مجيد السامرائي التنمية البشرية مهنة يتخذها غير السعداء لاسعادنا ! ربما يكون عنوان حوار جديد لم اقرر البدء به ..
وسعيد من لايعرف الناس عن حياته الا الظاهر من جبل الجليد الغاطس ..! يقول لي – عندي التزام ..وابقى ملتزما لاأسأله عن نوع الالتزام ؟ يضحك صديق مشترك بيننا – ربما يقصد […]
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وسعيد من لايعرف الناس عن حياته الا الظاهر من جبل الجليد الغاطس ..! يقول لي – عندي التزام ..وابقى ملتزما لاأسأله عن نوع الالتزام ؟ يضحك صديق مشترك بيننا – ربما يقصد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندي إلتزام – مجيد السامرائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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