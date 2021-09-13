2021/09/13 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندي إلتزام – مجيد السامرائي التنمية البشرية مهنة يتخذها غير السعداء لاسعادنا ! ربما يكون عنوان حوار جديد لم اقرر البدء به ..وسعيد من لايعرف الناس عن حياته الا الظاهر من جبل الجليد الغاطس ..! يقول لي – عندي التزام ..وابقى ملتزما لاأسأله عن نوع الالتزام ؟ يضحك صديق مشترك بيننا – ربما يقصد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندي إلتزام – مجيد السامرائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندي إلتزام – مجيد السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).