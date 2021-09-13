2021/09/13 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون يستذكرون علي سالم في أربعينيته : صوت مهم يشعر بالأمان مع عوده ويقدّم حفلاته بدون مقابل بغداد – ياسين ياس نظمت نقابة الفنانين العراقيين جلسة تابينية بمناسبة أربعينية الفنان الراحل علي سالم.وفي بداية الجلسة قدمت مديرة الجلسة الفنانة بشرى سميسم السيرة الذاتية للفنان علي سالم وأوضحت معاناته مع الوعكة الصحية والدور الذي بذلته […]

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