2021/09/13 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم يستذكر محمد غني حكمت بغداد – الزمان استذكر وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ، النحات الكبير محمد غني حكمت بمناسبة ذكرى رحيله.وقال في تغريدةٍ له على حسابه الشخصي في تويتر ) في الذكرى العاشرة لرحيل الفنان الكبير محمد غني حكمت نحتفي بالسيرة الفنية الفذة لهذا الفنان الذي ترك لنا وفرةً من الأعمال والتخطيطات […]

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