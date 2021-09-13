توب 5: السيسي يستقبل بينيت.. وسترادا ترد على وزير الخارجية السعودي

2021/09/13 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في شرم الشيخ بأول زيارة من نوعها منذ 10 سنوات، إلى رد رئيسة منظمة "عائلات 11 سبتمبر" تيري سترادا على تصريح وزير الخارجية السعودي عن الوثائق السرية، وزواج المطربة السورية أصالة نصري...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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