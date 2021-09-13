بسبب الإصابة.. برشلونة يفقد نجمه لمدة طويلة

2021/09/13 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدر برشلونة بياناً رسمياً أعلن خلاله عن إصابة مارتن برايثوايت وابتعاده عن الملاعب لمدة غير معلومة على إثر خضوعه لعملية جراحية في الركبة اليسرى بعد عدم استجابتها للعلاج المحافظ.وكان برايثوايت قد أصيب خلال مباراة أمام خيتافي بآخر شهر أغسطس الماضي، قبل أن يذهب إلى معسكر منتخب الدنمارك في التوقف الدولي الأخير ولكنه لم يستطع المشاركة بسبب هذه الآلام.وخرجت أنباء صحفية بالأمس تتحدث عن أن برايثوايت سيغيب لمدة طويلة، وهو أمر أكده النادي الكتالوني في إعلانه الرسمي مساء اليوم الاثنين.

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