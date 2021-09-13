السفير الأميركي لدى بغداد يدين الهجمات على مطار أربيل الدولي

2021/09/13 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، استمرار الحرب على تنظيم داعش، حيث ستتولى القوات الأميركية "تمكين القوات العراقية" لعدم عودة التنظيم.

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وفي مقابلة مع "الحرة"، تابعها "ناس"، (13 أيلول 2021)، قال تولر: إن "الحملة ضد تنظيم داعش ستدخل مرحلة جديدة بنهاية هذا العام في العراق".

وأكد السفير الأميركي، أن "القوات العراقية والبيشمركة ستتصدر الحملة ضد تنظيم داعش مع نهاية هذا العام"، مضيفا "دورنا هو تمكين القوات العراقية لضمان عدم عودة تنظيم داعش".

وقال إن "قوات الأمن العراقية والبيشمركة كانوا شركاء في هزيمة داعش لكن يجب أن يكون هناك تنسيق أقوى" بين الطرفين، مشيدا بـ"الأشياء الرائعة" التي أنجزت منذ 2014" بفضل "التعاون الأميركي العراقي".

وأكد تولر، أن "انخراطنا في العراق يساعد في تطوير القوات العراقية وقوات البيشمركة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقدم "المعلومات الاستخباراتية والمشورة للعراقيين".

وأدان السفير الهجمات التي شهدتها أربيل والمنطقة الكردية، مؤكداً أنها "تهديد لشعب العراق واستقرار البلاد"، فيما قال إن "جيران العراق يريدون رؤية أنشطة الميليشيات المسلحة تحت مراقبة الحكومة العراقية".

وتابع، أن "طهران تحاول أن تملأ الفرغ، وهذا مضر جدا للعراق"، مؤكدا أن "أي نفوذ إيراني هو معاد للولايات المتحدة".

وأشاد تولر بالعلاقة بين تركيا والعراق، واصفا أنقرة بأنها "شريك قوي" لبغداد، وقال إن "الولايات المتحدة ترحب بكل الخطوات التي تحدث لبناء علاقة قوية بين العراق وتركيا".

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