الساعدي: الانتخابات ستصلح ما يمكن اصلاحه في العملية السياسية

2021/09/13 | 20:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مركز القمة للدراسات، عبد الرحمن الساعدي، اليوم الاثنين، على ان الجهات المعادية تسعى للفوضى من خلال مقاطعة الانتخابات، مبينا ان الانتخابات ستصلح ما يمكن اصلاحه في العملية السياسية.ودعا الساعدي في برنامج “بضم العين”، الجماهير “للمشاركة الواسعة بالانتخابات”، مبينا ان “بعض المناطق تشهد عمليات لتشويه صورة الانتخابات”.واكد على “ضرورة عدم الاعتداء […]

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