الإذاعة الإسرائيلية: مصر للطيران ستفعل خطا مباشرا بين القاهرة وتل أبيب

2021/09/13 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الإذاعة الرسمية الإسرائيلية "كان" إن شركة مصر للطيران "إيجبت إير" ستبدأ تفعيل خط طيران مباشر بين القاهرة وتل آبيب.

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