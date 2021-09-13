المفوضية تتحدث عن وثيقة السلوك الانتخابي.. ماذا تتضمن؟

2021/09/13 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن مضامين وثيقة السلوك الانتخابي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء الرسمية تابعتها (بغداد اليوم) إن "وثيقة السلوك الانتخابي وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيم السلوك الانتخابي المراعي لحرية جميع الأطراف الشريكة"، لافتة إلى أن "الوثيقة أعدت بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية".وأضافت الغلاي، أن "وثيقة السلوك الانتخابي هي ميثاق شرف تلزم بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية"، مبينة أن "الميثاق يؤكد ضمناً على التقيد بأحكام القانون المنظم للانتخابات ومراعاة حقوق جميع المرشحين في التنافس خلال السباق الانتخابي".ولفتت إلى أن "الوثيقة تتضمن أيضاً التأكيد على ضمان حقوق المرأة والأقليات واحترام نتائج الانتخابات بنحو ملزم لكل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية".ونوهت إلى أن "هذه المضامين جاءت في اجتماع لرئيس الجمهورية مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وبحضور مبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت"، مشيرة إلى أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض استعدادات المفوضية للانتخابات من ضمنها وثيقة السلوك الانتخابي".وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأحد، عن إعداد وثيقة السلوك الانتخابي بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية.

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