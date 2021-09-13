تحدثت عن القطوعات.. عمليات بغداد تحدد نسبة الكتل والسيطرات المتبقية بالعاصمة

2021/09/13 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، رفع 90 % من الكتل الكونكريتية والسيطرات في العاصمة، فيما أوضحت الموقف بشأن قطوعات الشوارع الفرعية.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها (بغداد اليوم) إن "خطة رفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق، أنجزت بنسبة تجاوزت 90 بالمئة"، لافتا الى أن "العمل جارٍ على رفع ما تبقى من الكتل وفتح الطرق المغلقة، فضلا عن رفع السيطرات المتبقية وهي قليلة جدا".وأضاف، أنه "خلال السبعة أشهر الماضية تم رفع 50 سيطرة في جانبي الكرخ والرصافة"، مبينا أن "عمليات الرفع تتم وفق خطة مرسومة وأسبقيات، خاصة وأن رفع الكتل الكونكريتية يعد رسالة للمواطن بأن بغداد أمنة بالجهد الاستخباري والجيش والشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ ووكالات الاستخبارات".وتابع أن " الكتل الكونكريتية الموجودة في محيط بعض الوزارات غير متجاوزة على الشارع أو الرصيف لأنها ضمن محيط الوزارة"، موضحا أن "موضوع إبقائها أو رفعها يعود إلى الوزارة".وعن القطوعات الفرعية داخل الأحياء، ذكر سليم أنها "قطوعات قديمة وقد لا تكون تحت أنظار لجان التفتيش"، موضحا أنه "في حال ورود مناشدات من قبل المواطنين يتم أخذها بنظر الاعتبار والتحقق منها وإصدار الأوامر بفتح الطريق".

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