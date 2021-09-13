عبث اطفال يقفون وراء 20% من حرائق محافظة عراقية

2021/09/13 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشفت مديرية الدفاع المدني في ديالى، الاثنين، عن نسبة الحرائق الناجمة عن عبث الاطفال في المدن والارياف.وقال مدير اعلام الدفاع المدني في ديالى العقيد احمد العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "معدلات الحرائق اليومية في ديالى لاتزال مرتفعة وتصل من 5-10 حرائق يوميا ما يؤدي الى وقوع خسائر مادية تتباين بين حريق واخر".

واضاف العبيدي،ان "وفق القراءات لمنحى الحرائق اليومية والبحث عن الاسباب نجد بان 20% منها ناجمة عن عبث الاطفال من خلال اللهو في البساتين او المزارع او المنازل"، لافتا الى ان "ضرورة متابعة العوائل لاطفالهم والحرص على عدم حملهم اضرام النيران ".

واشار الى ان "سرعة التفاعل مع الحرائق من قبل فرق الدفاع المدني قللت معدلات الخسائر المادية ومنعت حدوث وفيات لاسيما وان بعض المواطنيين تم انقاذهم من السنة النيران في بعض المنازل"، مؤكدا بان 2021 هو عام الحرائق في ديالى بسبب معدلاته العالية جدا".

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