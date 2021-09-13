منفذ جديد للتطعيم ضد فيروس

2021/09/13 | 21:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، فتح منفذ تطعيم جديد لتلقي لقاحات فيروس "كورونا" في مول الحارثية.

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وذكرت دائرة الصحة في الكرخ في بيان، 13 أيلول/سبتمبر، أنّ "المنفذ سيقدم خدماته ابتداءً من يوم الثلاثاء 14 أيلول".

وأوضح البيان، أنّ "المنفذ سيقدم اللقاحات من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً".

وأعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، في وقت سابق، فتح منفذ تلقيحي يومي لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مول المنصور.

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