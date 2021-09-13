البابا فرنسيس يحذر الدول الأوروبية من “الأنانية”

2021/09/13 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر البابا فرنسيس الدول الأوروبية من التركيز المفرط على الحقوق الفردية والحروب الثقافية على حساب الصالح العام، وسط تزايد النعرات القومية ومشاعر معاداة المهاجرين في أوروبا.وفي أول زيارة بابوية لسلوفاكيا […]

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