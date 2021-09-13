2021/09/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون ما أحوجنا اليوم أن نفهم أنفسنا، أن نتأمل حياتنا، وأن نعرف، عن وعي نقدي وبصيرة علمية، سبيلنا إلى النهوض وتطوير حياتنا، والارتقاء بها، والشرط الأول لهذا كلّه أن ندرك معنى المجتمع، من حيث هو بنية قائمة على التكافل والتفاعل والتضامن المشترك أو المتبادل.



في هذا السياق تناقلت وسائل إعلام صينية ودولية مصطلح "الرخاء المشترك" لتحقيق توزيع عادل للثروة في المجتمع الصيني.



وتحضرني هنا حادثة طريفة عندما سؤل الك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحم الله شيوعيَّة ماو تسي تونغ - عبدالرزاق دحنون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحم الله شيوعيَّة ماو تسي تونغ - عبدالرزاق دحنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).