2021/09/13 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة: التوسع في التعيينات يتطلب شرطاً أساسياً بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، إعداد رؤية بالمسار الإداري للتوظيف لمدة 3 سنوات، فيما أكد أن التوسع في التعيينات يتطلب شرطاً أساسياً.[…]

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