2021/09/13 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jg6c7mFipx4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرامج الانتخابية .. حدود الواقع وعهود الخيال | أبعاد أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرامج الانتخابية .. حدود الواقع وعهود الخيال | أبعاد أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).