2021/09/13 | 21:15 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GmHlsKCEdgE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تواصل المسير الحسيني صوب سيد الشهداء (ع) لتجديد العهد والولاء من جنوب العراق | 2021/9/13) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تواصل المسير الحسيني صوب سيد الشهداء (ع) لتجديد العهد والولاء من جنوب العراق | 2021/9/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).