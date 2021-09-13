2021/09/13 | 21:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5v9GPEfjv3w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مثنى العزاوي : الوضع الخدمي في مناطق جنوب بعداد متردي جدا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مثنى العزاوي : الوضع الخدمي في مناطق جنوب بعداد متردي جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).