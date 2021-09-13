مشهد أثار الضحكات.. كلبة تقتحم الملعب وتخطف الكرة ولاعبات يسارعن بملاحقتها

2021/09/13 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هربت هذه الكلبة التي تدعى دازيل، من مالكها الذي كان يجلس وسط الجمهور في نصف نهائي كأس الكريكيت بأيرلندا T20 للسيدات.واقتحمت الكلبة الملعب وخطفت الأنظار بسرقة الكرة من اللاعبات اللاتي سارعن بملاحقتها، في مشهد أثار ضحكات الجمهور.

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