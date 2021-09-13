2021/09/13 | 21:18 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد شدد وزير التربية علي حميد الدليمي، الاثنين، على حرص الوزارة بشأن الدوام الحضوري في العام الدراسي المقبل لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلبة، معبراً عن أمله الى الوصول لنسبة %80 منهُ.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الوزير علي حميد الدليمي، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية: نأمل الى الوصول لنسبة %80 من الدوام الحضوري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الوزير علي حميد الدليمي، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن …
ظهرت المقالة وزير التربية: نأمل الى الوصول لنسبة %80 من الدوام الحضوري أولاً على النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية: نأمل الى الوصول لنسبة %80 من الدوام الحضوري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية: نأمل الى الوصول لنسبة %80 من الدوام الحضوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).