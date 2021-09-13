وزير التربية: نأمل الى الوصول لنسبة %80 من الدوام الحضوري

2021/09/13 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد وزير التربية علي حميد الدليمي، الاثنين، على حرص الوزارة بشأن الدوام الحضوري في العام الدراسي المقبل لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلبة، معبراً عن أمله الى الوصول لنسبة %80 منهُ.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الوزير علي حميد الدليمي، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن …

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