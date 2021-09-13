الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية في صعدة

2021/09/13 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" إسقاط طائرة دون طيار، تابعة للمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أثناء تحليقها بأجواء محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

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وقالت جماعة أنصار الله اليمنية: إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع (وينغ لونغ تو) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بمحافظة صعدة"، مؤكدا أن عملية إسقاط الطائرة تم توثيقها بعدسة الإعلام الحربي، وأنها تمت بسلاح مناسب.

الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع ( WING LOONG 2 ) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة كتاف بمحافظة صعدة.تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب مغرب يومنا هذا، وتم توثيق العملية بعدسة الحربي.

— العميد يحيى سريع (@army21ye) September 13, 2021

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها أنصار الله أواخر 2014.

"سبوتنيك"

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