2021/09/13 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة الكونغرس، الاثنين، القبض على رجل بحوزته "سلاح أبيض" بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في العاصمة واشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال رجل بحوزته "حربة" قرب الكونغرس الأميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال رجل بحوزته "حربة" قرب الكونغرس الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).