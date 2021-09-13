2021/09/13 | 22:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة على أن يبدأ نقل هذه المادة يوم الخميس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله: أول شحنة من الوقود الإيراني ستصل لبنان الخميس المقبل المركز الخبري الوطني.

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