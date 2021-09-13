العمليات: رفع 90% من نقاط التفتيش والحواجز في بغداد

2021/09/13 | 22:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، رفع 90 % من الحواجز ونقاط التفتيش في العاصمة.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح، 13 أيلول/سبتمبر، إنّ "خطة رفع الحواجز وفتح الطرق أنجزت بنسبة تجاوزت 90 بالمئة"، مبينًا أنّ "العمل يجري على رفع ما تبقى من الكتل وفتح الطرق المغلقة، فضلاً عن رفع نقاط التفتيش المتبقية، وهي قليلة جدًا".

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وأضاف، أنّ "الأشهر السبعة الماضية شهدت رفع 50 سيطرة في جانبي الكرخ والرصافة"، موضحًا أنّ "الإجراءات تجري وفق خطة مرسومة وأسبقيات، خاصة وأن رفع الحواجز يعد رسالة للمواطن تفيد بتأمين العاصمة عبر الجهد الاستخباري والجيش والشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ ووكالات الاستخبارات".

ونفى القائد، "تجاوز بعض الوزارات على بعض الشوارع بإنشاء الحواجز"، مشيرًا إلى أنّ الأطواق الأمنية للوزارات تقع ضمن حدود مبانيها، وقرار رفعها عائد إلى الوزارات".

كما أكّد، أنّ لجان التفتيش مستعدة لرفع الحواجز عن الشوارع الفرعية، في حال ورود مناشدات من قبل المواطنين بعد التحقق".

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