2021/09/13 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال: رأي مجلس شورى الدولة بشأن ترشيحي لرئاسة اتحاد الكرة غير ملزم بغداد- الزمان اعتبر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، رأي مجلس شورى الدولة بعدم جواز ترشحيه لرئاسة اتحاد الكرة غير ملزم، فيما أكد أن القانون لا يمنع تواجده وزيراً ورئيساً لاتحاد.وقال درجال في مؤتمر صحفي أطمئن الجميع أن […]

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