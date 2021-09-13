حسن نصرالله: سنبيع المحروقات الإيرانية بأقل من سعر التكلفة

2021/09/13 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، أن أولى السفن التي تحمل المحروقات الإيرانية وصلت سوريا، الأحد، وسيبدأ نقله إلى لبنان، الخميس المقبل، ووعد بأن يتم بيع المحروقات "بأقل من سعر التكلفة"

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