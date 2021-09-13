11/9 إلى الأبد - محمود الصباغ

2021/09/13 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ جوزيف مارغوليسترجمة: محمود الصباغبعيداً عن مخلفات الماضي، تستمر أحداث 11 سبتمبر في تطبيع أشكال الهمجية التي كانت تفرضها الدولة والتي لم يكن من الممكن تصورها سابقاً.وصلت الحرب البرية في أفغانستان إلى نهايتها المتوقعة وغير الناجحة بشكل مثير، لكن الحرب على الإرهاب، التي يصادف هذا الأسبوع مرور عشرين عاماً على بدئها، ما زالت مستمرة.



دون معرفة إلى أي نهاية؟أحد مقاييس إرث الثورة الأش ......





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