خطاب الكراهية في مجتمعات التنوع - شمخي جبر

2021/09/13 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شمخي_جبر يعرف الخطاب بوصفه نصا يحمل معلومات ورسائل يسعى المتكلم (المرسِل) إلى ايصالها الى المستمع او عدد من المستمعين (المتلقي،المتلقين).فيما يعرفه اللساني الفرنسي إميل بنفنست على أنّه( كل لفظ فيه متكلّم ومستمع، ويهدف إلى تأثير المتكلّم على المستمع بطريقة أو بأخرى).والكراهية احد مستويات التطرف والتعصب الذي تنتج عنه ممارسة ذم الاخر واثارة مشاعر الغضب والكراهية ضده،وقد يكون هذا الاخر فردا او جماعة او م ......





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