صور.. الدفاع المدني ’تخلص’ قدم طفل علقت في أنبوب صرف صحي

2021/09/13 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حررت فرق انقاذ الدفاع المدني، الاثنين، قدم طفلة صغيرة حشرة قدمها في داخل عكس انبوب فتحة مجاري داخل في حي الغدير وسط محافظة كربلاء.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2021)، ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمن معدات الانقاذ الهيدروليكية لتكسير الارضية الخرسانية واخراج الانبوب الخاص بفتحة المجاري تمهيداً لقصه وتحرير قدم الطفلة مع الحرص الشديد على التعامل بمهنية عالية منعاً بالتسبب بمزيد من الاذى او الكسر لعظم قدم الطفلة الهين الضعيف".واضاف البيان انه "بعد جهود كبيرة بذلتها فرق انقاذ الدفاع المدني تم تحرير قدم الطفلة دون ان تكسر قدمها او تصاب بضرر ليتقدم ذويها بالشكر الجزيل لمهنية وحرص رجال الدفاع المدني وجهودهم الإنسانية".

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