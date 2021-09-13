رفع السرية عن وثيقة هجمات سبتمبر.. هل تتأثر علاقة الرياض بواشنطن؟

2021/09/13 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع السرية عن 16 صفحة من التحقيقات التي أجرتها وكالات الاستخبارات الأميركية عام 2016، بشأن إمكانية وجود صلة بين منفذي الهجمات 11 سبتمبر، والحكومة السعودية، يفتح الباب أمام تساؤلات حول قيمة تلك المعلومات، وتقييم السعوديين لها في سياق علاقة الرياض بواشنطن خلال إدارة الرئيس، جو بايدن.

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