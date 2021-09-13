2021/09/13 | 22:25 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Et2W-hwJHbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع ضحى الطائي | اختتام زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايران | 2021/9/13) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع ضحى الطائي | اختتام زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايران | 2021/9/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).