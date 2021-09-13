2021/09/13 | 22:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: IKF4NevmbyU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "العامري" يزاحم "الصدر" على الرئاسة والكتلة الاكبر هي الفيصل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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