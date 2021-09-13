الخزعلي يغرد بشأن الحشد.. ويطالب بحقوق هذه المناطق

2021/09/13 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاثنين، عودة المفسوحة عقودهم من الحشد الشعبي لوظائفهم، مطالبا بحقوق محافظات الوسط والجنوب التي لم تنل "الاهتمام المطلوب". وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض أعلن اليوم الاثنين، الشروع باجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، مشيرا إلى حصول الموافقة على عودة 30 الف من المفسوخة عقودهم ضمن تخصيصات هيئة الحشد.

وقال الفياض في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان عودة المفسوخة عقودهم، ان "مساعي إعادة المفسوخة عقودهم بدأت منذ عهد المهندس، وان البرلمان لم يخصص اي أموال للمفسوخة عقودهم لحسابات سياسية".

وأضاف، "تمكنا من الموافقة على استيعاب 30 الفا من المفسوخة عقودهم، وان اولوية العودة ستكون للجرحى من أبناء المفسوخة عقودهم".

وأكد الفياض: "سنشرع بتشكيل اللجان لانجاز عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، ونأمل من الحكومة حل مشكلة المتبقين من المفسوخة عقودهم".

من جهته اتهم عضو اللجنة المالية النيابية، عبدالهادي السعداوي، وزارة المالية بـ"المماطلة" في اصدار التوجيهات الخاصة بعودة المفسوحة عقودهم من الحشد الشعبي، مشيرا إلى عدم توفر أي شيء رسمي لعودتهم في الوقت الحالي نظرا لعدم توفر الغطاء القانوني لذلك.

وقال السعداوي، في تصريح لـNRT اليوم، (13 ايلول 2021)، ان "هناك أموال وتخصيات مالية لاعادة المفسوحة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي ولكن لاتوجد الى الان الغطاء القانوني لعودتهم".

وأضاف، ان "وزارة المالية تماطل باصدار التوجيهات الكفيلة باعادتهم، وليس هناك اي شيء رسمي لعودتهم في الوقت الحالي".

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