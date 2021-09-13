توضيح إيراني بشأن الأموال المحتجزة في العراق: لا داع للقلق!

2021/09/13 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، الاثنين، التوصل إلى اتفاقات بشأن أموال إيران المحتجزة في العراق، مشيرا إلى ان تطور العلاقات بين البلدين أهم من هذه المشكلة.

وقال آل إسحاق في افادة نقلها موقع "خبر أون لاين"، انه "تم التوصل إلى اتفاقات بشأن أموال إيران المحتجزة في العراق والتعاون جار، لذلك لا يبدو أن هناك داع للقلق بشأن هذا الأمر وتطور العلاقات بين البلدين أهم من هذه المشكلة".

وعن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران، أوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران مع 7 وزراء تدل على أهمية هذه الزيارة.



رئيس الوزراء العراقي هو أول شخصية سياسية أجنبية تزور إيران في ظل الحكومة الجديدة، وبالتأكيد سنحقق نتائج جيدة في هذا الصدد".

وأضاف، ان "العلاقات الإيرانية العراقية تقوم على استراتيجية طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الماضي كان يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، فيما يمكن أن يصل في المستقبل إلى ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.

وبين، انه "في هذه الرحلة، يمكننا أيضا حل المسائل المهمة المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية"، وبشكل عام، هذه الرحلة فرصة جيدة لإيران والعراق.

وبخصوص الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، لفت إلى ان "هناك احتمال بإحراز تقدم في موضوع الأموال المجمدة"، ما يوجد لنا في العراق يتعلق في الغالب بقطاعي النفط والطاقة، وقطاعنا الخاص يتلقى أمواله من العراق.



تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن العملات الموقوفة والتفاعل جار، لذلك لا يبدو أن هناك الكثير مما يدعو للقلق.



لكن تطوير العلاقات بين البلدين أهم من هذه المسألة.

وردا على سؤال عن ديون العراق أمام المقاولين الإيرانيين الذين ينفذون مشاريع فنية وهندسية في هذا البلد، قال: "بشأن المشاريع التي قام بها المقاولون الإيرانيون في العراق، ظهرت في بعض الأحيان على خلفية الصعوبات المالية التي يعاني منها هذا البلد، مشاكل في السداد والمقاولون لدينا دائنون، لكن لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الأمر.



لا تواجه استعادة أموال القطاع الخاص أية عقبات محددة.



العراقيون يقبلون الدين في هذه الحالة، لكنهم بحاجة إلى القليل من الدعم الحكومي للحصول على الاستشارات اللازمة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح إيراني بشأن الأموال المحتجزة في العراق: لا داع للقلق!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح إيراني بشأن الأموال المحتجزة في العراق: لا داع للقلق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).