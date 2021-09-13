الدفاع المدني تنقذ قدم طفلة في كربلاء وتروي التفاصيل (صورة)

2021/09/13 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، تمكن فرقها من انقاذ طفلة علقت قدمها داخل عكس أنبوب فتحة للصرف الصحي وسط محافظة كربلاء.

وقال إعلام الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من تحرير بمهنية عالية قدم طفلة صغيرة علقت قدمها في داخل عكس انبوب فتحة مجاري داخل في حي الغدير وسط محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت معدات الانقاذ الهيدروليكية لتكسير الارضية الخرسانية واخراج الانبوب الخاص بفتحة المجاري تمهيداً لقصه وتحرير قدم الطفلة مع الحرص الشديد على التعامل بمهنية عالية منعاً بالتسبب بمزيد من الاذى او الكسر لعظم قدم الطفلة الهين الضعيف".

وتابع "وبعد جهود كبيرة بذلتها فرق انقاذ الدفاع المدني تم تحرير قدم الطفلة دون ان تكسر قدمها او تصاب بضرر ليتقدم ذويها بالشكر الجزيل لمهنية وحرص رجال الدفاع المدني وجهودهم الإنسانية".

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