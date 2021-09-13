مجلس الخدمة الاتحادي يعلن إعداد رؤية لمدة 3 سنوات

2021/09/13 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الإثنين، إعداد رؤية بالمسار الإداري للتوظيف لمدة 3 سنوات، فيما أكد أن التوسع في التعيينات يتطلب شرطاً أساسياً.وقال رئيس مجلس محمود التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “رؤيتنا في المسار الإداري للعام 2022، تتضمن جملة ما تحتاجه المؤسسات العامة على المستوى البشري واللوجستي ونحن …

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