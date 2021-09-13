حزب الله يعلن وصول أول باخرة نفط إيرانية إلى مرفأ بانياس

2021/09/13 | 22:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة على أن يبدأ نقل هذه المادة يوم الخميس المقبل.وقال نصرالله في كلمة متلفزة: “خلال الفترة الماضية وخلال حركة السفينة في البحر أجرينا اتصالات لأنه كان لدينا خيارين إما أن ترسو […]

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