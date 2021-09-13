2021/09/13 | 22:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عاد موظفو الأمن في مطار كابل الدولي بمن فيهم النساء إلى عملهم تلبية لدعوة من حركة “طالبان”، حسب قناة “طلوع نيوز” الأفغانية اليوم الاثنين.وصرحت ليدا وهي واحدة من 100 امرأة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام: عودة موظفي وموظفات أمن مطار كابل للعمل بدعوة من “طالبان” المركز الخبري الوطني.

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